Real Madrid mikt op 'historische' avond: indrukwekkende details over presentatie Mbappé bekend

Het Europees Kampioenschap in Duitsland is weliswaar nog in volle gang, maar bij Real Madrid is men achter de schermen al druk bezig met de presentatie van . Volgens Sport wil de regerend kampioen van Spanje én Champions League-winnaar de nieuwe ster op dinsdag 16 juli officieel presenteren in het Santiago Bernabéu. Het moet één groot spektakel worden.

Real Madrid zat jaren achter de handtekening van Mbappé aan. De Spanjaarden hadden in de zomer van 2021 nog een enorm bedrag over voor zijn komst, maar Paris Saint-Germain weigerde destijds mee te werken aan een transfer, ondanks het feit dat hij in het bezit was van een aflopend contract. De verwachting was dat Mbappé een jaar later op transfervrije basis de overstap naar Real Madrid zou gaan maken, maar in plaats daarvan zette hij zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis in het Parc des Princes.

Artikel gaat verder onder video

Het zou vervolgens nog twee jaar duren vooraleer Real Madrid de komst van Mbappé wereldkundig maakte. Dat gebeurde niet ver voor de start van het EK in Duitsland, waardoor de club nog niet de tijd heeft gehad om de nieuwe ster te presenteren. Dat moet dus gebeuren op dinsdag 16 juli. Opvallend, want twee dagen ervoor staat in Berlijn de finale van het EK op het programma. Frankrijk is, ondanks de teleurstellende optredens tot nu toe, de gedoodverfde favoriet. Les Bleus spelen vrijdag de kwartfinale tegen Portugal.

De wereldkampioen van 2018 kan er dus zomaar al voortijdig uitvliegen, maar ook in dat geval wil Real Madrid Mbappé op 16 juli verwelkomen in de Spaanse hoofdstad. Dat schrijft Sport althans. Het medium weet ook al hoe de presentatie van Mbappé eruit moet gaan zien. Evenals vijftien jaar geleden, toen Cristiano Ronaldo voor heel veel geld de overstap maakte van Manchester United naar Real Madrid, moet het een groot spektakel worden. Volgens informatie van Sport wordt er een ‘loopbrug’ geïnstalleerd waarop Mbappé het veld moet betreden. De entree van de Fransman gaat gepaard met vuureffecten op het podium, live muzikanten, een vuurwerkshow én 360 graden-panoramabeelden die diens hoogtepunten tot nu toe moeten tonen.

Voorzitter Florentino Pérez geeft leiding aan de presentatie en de bedoeling is dat hij wordt geflankeerd door clubicoon Pirri. Volgens Sport zullen daarnaast ook familieleden en andere belangrijke gasten van de partij zijn. Mbappé zal in Madrid nummer 9 achterop zijn shirt dragen. De aanvoerder van de Franse nationale ploeg heeft zich tot medio 2029 verbonden aan de Koninklijke.

🚨 Kylian Mbappé’s presentation at the Bernabéu will be HISTORIC:



• There will be a catwalk installed from the locker room end.

• Fire effects on stage.

• Live Musicians.

• Fireworks display.

• 360° panoramic cameras to get best shots. @diarioas 🔥 pic.twitter.com/clJDLOSQRV — Madrid Zone (@theMadridZone) July 3, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.