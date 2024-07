Relevo: Donny van de Beek vindt nieuwe club en komt voor spotprijs over van Manchester United

staat op het punt om Manchester United te verruilen voor Girona, zo weet het Spaanse Relevo zaterdagmiddag te melden. Het medium weet dat de oud-Ajacied voor zo’n half miljoen euro naar de Champions League-deelnemer van het aankomende seizoen gaat verkassen.

Waar Ladislav Krejci en Abel Ruiz al naar Girona trokken, lijk de ploeg opnieuw beet te hebben. Van de Beek wordt gezien als een ‘koopje’ bij de nummer drie van het afgelopen LaLiga-seizoen. “Hij komt van de Hollandse school, net als Daley Blind, die onbetwistbaar is in de Girona-verdediging”, omschrijft Relevo de komst van Van de Beek.

Artikel gaat verder onder video

De Nederlander mocht na een half seizoen alweer vertrekken bij Eintracht Frankfurt. Hoewel de Duitse club een koopclausule had bedongen in de contractonderhandelingen met United, was de conclusie duidelijk. Bij Girona gaat Van de Beek opnieuw een poging doen om zijn carrière een nieuw leven in te blazen.

De Nederlander vertrok in 2020 bij Ajax en verdween daarna, mede door blessureleed, van de radar. De middenvelder slaagde er nooit in om bij Manchester United uit te groeien tot een vaste waarde. Ook uitstapjes bij Everton en Frankfurt resulteerden niet in het gewenste resultaat.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes dreigt de plank volledig mis te slaan bij Ajax

"Dit zou écht een enorme fout zijn", klinkt een waarschuwing aan Ajax van Tomislav Filipovic.