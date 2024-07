René van der Gijp komt na EK-finale plots met sneer richting speler van Ajax

Spanje is de terechte winnaar van het EK, zo concluderen de tafelgasten van Vandaag Inside Oranje. Dick Advocaat heeft genoten van het herkenbare spel dat de ploeg van Luis de la Fuente op het EK speelde.

“Wat ik mooi vind aan Spanje, is dat ze een heel herkenbaar systeem spelen”, zegt Advocaat maandagavond bij het praatprogramma. “Gewoon 4-3-3. Maakt niet uit tegen wie ze speelden of tegen welk systeem ze speelden. Gewoon 4-3-3, en je ziet hoe ver je dan kan reiken. Het zag er heel fatsoenlijk uit bij Spanje.”

Artikel gaat verder onder video

René van der Gijp komt vervolgens plots met een sneer naar Steven Bergwijn, buitenspeler van Nederland en Ajax. “Je kan natuurlijk alleen maar 4-3-3 spelen als je twee buitenspelers hebt van Europees topniveau. Anders kan het niet. Wij hebben Bergwijn. Dat gaat niet. Dan kan je beter een ander systeem gaan spelen.”

Johan Derksen kijkt niet terug op een hoogstaand toernooi. Hij noemt het ‘hele toernooi’ teleurstellend. “De laatste fase van deze wedstrijd was wel leuk, maar over de hele wedstrijd vond ik het geen finale. En het enige van dit toernooi is dat het beste team het uiteindelijk heeft gewonnen. Die hebben over de hele linie de beste prestatie geleverd.”

Video: René van der Gijp onder de indruk: 'Hij is een sieraad voor de sport!'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jeroen Grueter maakt pijnlijke fout als 17-jarige dochter van Spaanse koning in beeld komt

Een opmerkelijk moment als de dochter van de Spaanse koning in beeld komt tijdens de EK-finale.