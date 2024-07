René van der Gijp krijgt steun na VI-boete en ziet John de Mol genadeloos aangepakt worden

Jan Dijkgraaf heeft in zijn column gereageerd op de uitspraken van René van der Gijp. Het vaste gezicht van Vandaag Inside leek in de KieftJansenEgmondGijp podcast zijn afscheid aan te kondigen en was niet te spreken over de salarisinhouding nadat hij twee keer afwezig was bij het programma. Dijkgraaf steekt de oud-voetballer een hart onder de riem en haalt uit naar John de Mol.

Van der Gijp stelde dat hij ‘er af en toe wel klaar mee is’ en dat hij blij was als zijn contract is afgelopen. De analist had vlak daarvoor uitgelegd dat hij een bedrag van 1500 euro moest betalen voor iedere uitzending van Vandaag Inside Oranje die hij miste. Van der Gijp was in totaal twee keer afwezig. Eén keer door de verjaardag van zijn zoon Nicky en één keer door het afsturen van Nicky.

“Beste John, jij weet toch altijd weer door de ondergrens te zakken, hè”, begint Dijkgraaf in zijn column. Van der Gijp bouwde, na het overlijden van Nicky’s moeder en René’s ex Daniëlle Sijthoff, een bijzondere band op met zijn zoon. “Iedereen snapt waarom Van der Gijp de voorkeur gaf aan die feestelijkheden. Iedereen, behalve de boekhouders van jouw bedrijf Talpa”, gaat de journalist verder.

“Je kunt als hoogste baas van dat Talpa-soepie natuurlijk zeggen: ‘Contract is contract!’ Maar je kunt je onderknuppels die die 1500 euro inhielden van het honorarium van René van der Gijp ook helemaal de tyfus schelden vanwege hun ronduit gênante kruideniersmentaliteit. Jij koos blijkbaar voor het eerste. Zou het iemand nog verbazen?”, sluit Dijkgraaf zijn column hard af.

