René van der Gijp luidt de noodklok: 'Dit is volstrekt onverantwoord, hij is 75 jaar!'

René van der Gijp vindt het 'volstrekt onverantwoord' dat Johan Derksen na een late uitzending op televisie nog alleen naar Drenthe rijdt, zo geeft de analist van het programma Vandaag Inside aan in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Michel van Egmond, ook te gast in de podcast, merkt dat het blijven werken iets is wat kenmerkend is voor de generatie van Derksen.

Van der Gijp blikt een dag na de laatste uitzending van de talkshow Vandaag Inside Oranje terug op de uitzending van zondagavond, die ook in het teken stond van het afscheid van eindredacteur Jan Hillenius bij Vandaag Inside: "Gisteren (zondag 14 juli, red.) hadden we dan het afscheid van Hillenius (eindredacteur, red.). Dan is het ongeveer 01.00 uur en dan sta ik naast een man (Derksen, red.), die nog een uur en drie kwartier moet rijden", zegt Van der Gijp. "Hij is 75 en had geen chauffeur. Dat is volstrekt onverantwoord. Dat houdt mij dan bezig", geeft de voormalig aanvaller van Sparta, PSV en SC Heerenveen toe.

Artikel gaat verder onder video

Het verhaal komt Van Egmond bekend voor: "Ik heb hem (Derksen, red.) daar ook weleens weg zien rijden, dan steekt hij een sigaar op en zet hij allebei de ramen open om wakker te blijven", weet een lachende Van Egmond zich nog te herinneren. "Maar om 01.15 uur stapt hij in de auto, dan is hij dus om 03.00 uur thuis", reageert Van der Gijp met verbazing in zijn stem. "Ja, en om 09.00 uur gaat hij weer met die hond lopen", zegt Van Egmond. "Dat hebben Frits Barend en Kees Jansma ook. Die generatie werkt zich helemaal de pletter", stelt de schrijver. Dat zit erin gebakken, kijk naar die Derksen. Waarom ga je op die leeftijd het hele land door reizen om in die studio te zitten?"

Zie ook: Einde Vandaag Inside in zicht: René van der Gijp kondigt zijn vertrek alvast aan

Normaliter beschikt Derksen over een chauffeuse rondom de uitzendingen van Vandaag Inside. Dat is zangeres Alexandra Plug. Zondagavond bracht zij de oud-voetballer echter niet naar huis, waardoor de analist zelf nog laat achter het stuur moest kruipen om zich richting de andere kant van het land te begeven. Van der Gijp vindt dat de voormalig linksback van Go Ahead Eagles en Haarlem hier op zijn leeftijd niet meer aan moet beginnen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vandaag Inside raakt gewenste gast van Johan Derksen kwijt

Johan Derksen heeft in zijn eerste column voor De Telegraaf onthuld dat Vandaag Inside een vaste gast is kwijtgeraakt.