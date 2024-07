Rik Elfrink zet kruis door PSV-terugkeer: 'Die kans neemt almaar af’

lijkt niet meer terug te keren bij PSV. De centrale verdediger is volgens Voetbal International en het Eindhovens Dagblad dicht bij een akkoord met Corinthians. Naar verluidt zouden er ook andere clubs uit Brazilië hengelen naar de komst van de 32-jarige stopper.

Ramalho is sinds 1 juli transfervrij, omdat hij niet is ingegaan op de aanbiedingen van PSV. Hoewel de Eindhovenaren alsnog hoopten op de komst van de Braziliaan op de trainingen, bleek dit maandag niet het geval. "De kans dat hij nog terugkeert bij PSV neemt almaar verder af", schrijft Rik Elfrink van het ED.

Het lijkt erop dat de verdediger definitief niet meer terug gaat keren in Eindhoven. Zuid-Amerikaanse bronnen weten dat de ervaren stopper dicht bij een deal is met Corinthians. Ook Vasco da Gama zou naar verluidt geïnteresseerd zijn in Ramalho.

De Braziliaan speelde in het afgelopen seizoen vrijwel iedere wedstrijd in de basis bij PSV. Op het moment dat de ploeg van Peter Bosz tegen een ‘sterkere tegenstander’ speelde, verdween Ramalho naar de reservebank en werd Jerdy Schouten geposteerd als centrale verdediger. PSV versterkte zich onlangs al met Ryan Flamingo en is ook bezig met Sepp van den Berg. Het is dus nog maar de vraag of Ramalho nog uitzicht zou hebben op speeltijd.

