Elfrink laat zich uit over geruchten rondom Danjuma, PSV dicht bij komst Monamay

lijkt vooralsnog geen optie voor PSV, zo schrijft Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. Het verhaal ging rond dat de Eindhovenaren interesse hebben in de aanvaller, maar dat is volgens de clubwatcher nergens bevestigd. Wel heeft de regerend landskampioen een verdedigende versterking in de vorm van zo goed als binnen.

Elfrink bevestigt dat PSV in het verleden wel heeft geïnformeerd naar Danjuma, maar dat het nu niet speelt. “Verhaal gaat nu weer rond, maar is nergens bevestigd”, schrijft hij op X. Volgens de clubwatcher zou vanuit bronnen rondom de Nederlander wel klinken dat hij sluimerende interesse heeft in een overstap naar Eindhoven, maar dat zijn salaris een moeilijk verhaal zou worden. De aanvaller ligt nog tot medio 2026 vast bij Vilarreal.

Volgens de journalist is er in de selectie van de Eindhovenaren ook geen plek voor Danjuma, die vooral een optie voor de linkerkant zou zijn. Daar heeft PSV al beschikking over Noa Lang, die terugkeert van blessureleed, terwijl ook Couhaib Driouech werd aangetrokken voor die positie. Ook Malik Tillman kan op links uit de voeten. Danjuma zou eventueel ook aan de andere kant van het veld kunnen spelen, maar ook daar heeft PSV momenteel nog voldoende bezetting.

Verdedigende versterking

Wie wel naar PSV komt, is Monamay. De achttienjarige centrale verdediger van Bayer Leverkusen zou maandag richting Eindhoven reizen, waar hij vervolgens gekeurd zal worden. Zodra de Belg die weet te doorstaan, zal hij een contract tot medio 2027 tekenen in het Philips Stadion.

Danjuma is bovendien vooral een optie voor links. Daar heeft PSV met Lang en Driouech al opties en ook Tillman. Aan de rechterkant heeft hij ook gespeeld, maar daar zijn nu nog opties aan boord bij PSV. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 14, 2024 PSV pakt door bij Madi Monamay. Vandaag al medische keuring voor de verdediger van Bayer Leverkusen, zo is althans de bedoeling. Dan moet er tegenwoordig zo'n plaatje bij🩺. Deal wordt - ijs en weder dienende - voor drie jaar, dus tot medio 2027. Wordt vervolgd. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 15, 2024

