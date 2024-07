Ronald de Boer komt kort voor Nederland - Engeland spijkerhard uit de hoek over basisklant Oranje

Ronald de Boer is in aanloop naar de halve finale op het EK van het Nederlands elftal tegen Engeland bijzonder kritisch op . De oud-international en analist is van mening dat de centrumverdediger en aanvoerder van Oranje dit EK kwetsbaar is.

De Boer is woensdagavond analist bij beINSports. Daar komt hij opvallend kritisch uit de hoek over Van Dijk, die centraal achterin omstreden is bij Oranje. De Boer ziet een terugkerend probleem bij Van Dijk. “Hij zet geen druk vooruit en dekt niet door. Tegen Frankrijk bijvoorbeeld pakte hij diepgaande spelers niet op. Dat is hem dit toernooi al een aantal keer overkomen.”

“Alleen tegen Roemenië zag ik hem druk vooruit geven. En Roemenië is geen Engeland”, vervolgt De Boer over Van Dijk. “Hij moet agressiever spelen en niet bang zijn om één op één te komen staan, bijvoorbeeld tegen Harry Kane. Hij wil altijd dat zijn teamgenoten dicht bij hem staan. Dat is problematisch.”

Nederland speelt woensdagavond vanaf 21.00 uur in Dortmund tegen Engeland. Van Dijk zal samen met Stefan de Vrij het hart van de Nederlandse defensie vormen en vermoedelijk regelmatig in duel met Harry Kane komen.

