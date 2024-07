Ronald Koeman wilde niet te veel wijzigen: ‘Ik heb nog steeds heel veel vertrouwen in deze elf’

Ronald Koeman was niet van plan om te veel aan te passen in zijn opstelling voor de wedstrijd tegen Roemenië, zo vertelt hij in gesprek met Jeroen Stekelenburg van de NOS. Ten opzichte van het met 2-3 verloren duel met Oostenrijk heeft de bondscoach van het Nederlands elftal de opstelling op drie plaatsen gewijzigd. Een bewuste keuze, aldus Koeman.

“Ik vind dat je ergens aan begint. Je hebt een idee van een manier van spelen met elf spelers, maar dat zouden er ook twaalf of dertien kunnen zijn. Dat zie je ook wel aan de veranderingen die per wedstrijd worden gedaan”, erkent Koeman. “Maar ik vond het niet nodig zoals jij dat zei het hele elftal op de schop te gooien. Dat vond ik te rigoureus. Ik heb nog steeds heel veel vertrouwen in deze elf die gaan starten.”

Desalniettemin wil Koeman ten opzichte van de wedstrijd tegen Oostenrijk wel andere dingen zien. “Natuurlijk wil je een snellere opbouw hebben, met minder raken, met niet zo zeer inschuiven want je speelt met twee zessen als verbindingsmensen, maar waarin initiatief is. Als je met drie wil opbouwen dat je ook mensen uitspeelt door die drie. Dat ze de juiste positie kiezen, een hoge balcirculatie hebben zodat je ook hun aanvallers niet meer laat meetellen in verdedigend opzicht. Dat zijn dingen die allemaal beter moeten.”

De bondscoach gaf te kennen dat het vertrouwen na de nederlaag tegen Oostenrijk wel een knakje heeft gehad, maar heeft inmiddels wel een goed gevoel. “Vaak is een bepaald gevoel wel wat uiteindelijk ook uitkomt. Ik voel me goed en ik heb vertrouwen in het team. Dat heb ik ook gezegd: we hebben een hele week lang kunnen nadenken, analyseren en praten. Het praten is over en we moeten het laten zien.”

Getraind op strafschoppen

In de knock-outfase kunnen wedstrijden op strafschoppen uitlopen. Tijdens het WK 2022 in Qatar maakte Louis van Gaal er een hele studie van, Koeman is echter niet zover gegaan. Al heeft hij er met zijn ploeg wel op getraind. "Voor zover je dat kunt”, is hij eerlijk.

"Ik heb twaalf jongens in mijn hoofd die daarvoor in aanmerking komen. Dan zullen we uiteindelijk afwachten of het gebeurt en wie er dan nog in het veld staat”, aldus Koeman. “Als het eenmaal zover komt en je kan een wissel laten invallen die een zekerheid is, dan kun je daarnaar kijken”, besluit Koeman, die het liever ‘gewoon’ binnen negentig minuten beslist.

