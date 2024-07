Ajax lijkt droomtransfer te kunnen vergeten na berichten uit Spaanse media

vertrekt deze zomer bij FC Barcelona, dat weet SPORT zondagavond te melden. De door Ajax begeerde middenvelder krijgt geen nieuw contract in Spanje en vertrekt dus definitief. Het is nu nog de vraag waar de toekomst van de Spanjaard ligt.

Hoewel SPORT eerder wist dat Roberto en Barcelona al akkoord waren over een extra seizoen in Catalonië, gaan de twee nu toch uit elkaar. Wegens de financiële problemen bij de Spaanse grootmacht is besloten om geen verlengde samenwerking aan te gaan. Roberto debuteerde in 2010 voor het eerste elftal van Barcelona.

Roberto staat in de belangstelling van Ajax, zo weet onder meer Fabrizio Romano te melden. De transferexpert meldt dat de interesse van Ajax serieus is en niet enkel ter verkenning. De middenvelder annex rechtsback zou zich in de komende dagen gaan buigen over zijn opties en daarna een beslissing nemen over zijn toekomst.

SPORT weet ook dat de Amsterdammers daadwerkelijk interesse hebben in Roberto, maar zien Aston Villa en West Ham United als grotere kanshebbers in de strijd om de handtekening van de Spanjaard. Roberto zou daarnaast een duidelijke voorkeur hebben voor een avontuur in de Premier League. Een transfer naar Saudi-Arabië is in ieder geval uitgesloten, de middenvelder wil in Europa actief blijven.

