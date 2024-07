Lamine Yamal schreeuwt 2 woorden naar de camera na masterclass

Voor is de halve finale van het EK tegen Frankrijk geëindigd in een jongensboek. De zestienjarige Spanjaard bracht zijn ploeg met een weergaloze treffer naast de Fransen, waardoor hij de jongste EK-doelpuntenmaker ooit is geworden. Na afloop schreeuwde het talent, recht in de camera, twee woorden, waarmee hij lijkt te refereren naar een eerder bericht op Instagram.

Na het laatste fluitsignaal werden de feestvierende Spaanse spelers in beeld gebracht. Toen Yamal voor de camera verscheen, waren er twee woorden te horen. “Speak now”, schreeuwde de aanvaller luidkeels. Naar het Nederlands vertaald riep Yamal: “Praat nu!”

Eerder de dag liet de zestienjarige speler al van zich horen met een post op Instagram. Yamal plaatste een bericht met de tekst ‘move in silence only speak when it’s time to say checkmate’. In Nederland betekent dit ‘beweeg in stilte, spreek alleen als het tijd is om schaakmat te zetten’.

