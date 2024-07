Steijn blijft kritisch na uiterst succesvol jaar: ‘Ik had het nog beter kunnen doen’

kende afgelopen seizoen een uiterst succesvol jaar bij FC Twente. De 22-jarige middenvelder blijft echter kritisch op zichzelf en verlangd meer. Hij wil dit jaar opnieuw succesvol zijn met de Tukkers. FC Twente eindigde mede dankzij de zeventien doelpunten van clubtopscorer Steijn op de derde plaats in de Eredivisie, waarmee plaatsing voor de voorronde van de Champions League werd afgedwongen.

Of zo'n prestatie er weer in zit voor de Enschedeërs? "We moeten vooral naar onszelf kijken en naar ons eigen puntentotaal. Als we meer punten behalen dan vorig jaar, dan heb je het goed gedaan. Dan zien we dan wel hoeveelste we staan in de stand", vertelt Steijn in gesprek met RTV Oost.

De veelscorende nummer tien van FC Twente kende een prima seizoen, maar vind dat hij het nog beter had kunnen doen. “Zo had ik er vorig seizoen nog meer in kunnen schieten", beseft Steijn, die ook een doel heeft voor zichzelf. "Ik wil dit jaar ook meer bepalend zijn in het voetballen.”

“Iedereen kijkt altijd heel erg naar de voetballende kwaliteiten als negatief en dat komt soms ook doordat het scorende vermogen hoog is. Dan ga je automatisch naar iets kijken wat niet zo is. Omdat het scoren hoog is, betrek je jezelf minder in het voetballen. Het is voor mij belangrijk om een goede balans te vinden tussen veel goals maken en betrokken zijn in het voetballen", is Steijn realistisch.

Ligt de toekomst van Steijn in Enschede?

Met zeventien doelpunten en drie assists in de Eredivisie en twee treffers in de voorronde van de Conference League ligt het in de lijn der verwachting dat Steijn op het verlanglijstje van diverse (buitenlandse) clubs staat. De 22-jarige middenvelder blijft echter net zo lief nog een jaar in Enschede. "Het is voor mij hartstikke goed om hier te blijven. Ik focus mij ook alleen maar op Twente. Ik ben gewoon hartstikke gelukkig hier."

"Ik wil gewoon Champions League spelen met Twente en het beter doen dan vorig jaar", geeft Steijn toe. "Er zal ongetwijfeld belangstelling zijn, maar zolang ik bij Twente ben wil ik alles geven voor Twente, maar ik hoef nergens heen”, besluit de Hagenees.

