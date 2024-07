Stewart nog niet klaar op de transfermarkt ‘We merken dat onze spelers goed in de markt liggen’

PSV heeft, twee weken voor de officiële start van het seizoen, de zaken goed voor elkaar. Toch houdt Earnest Stewart rekening met een roerig einde van de transferwindow. De technisch directeur van de Eindhovenaren verwacht dan ook dat er nog wel wat gaat gebeuren in de selectie van de regerend landskampioen.

“We staan er momenteel goed op met PSV”, aldus Stewart in gesprek met Voetbal International. “Maar zolang het nog geen 2 september is, moeten we nog afwachten wat er allemaal nog gaat gebeuren en kunnen we nog geen conclusie trekken. De markt komt wat later op gang door het EK, maar we merken dat spelers van ons goed in de markt liggen.’

Artikel gaat verder onder video

Stewart beseft dat de status van PSV is veranderd door de manier van spelen, de landstitel en de prestaties in de Champions League. “Het raamwerk staat, daar zijn we heel tevreden over, maar we moeten niet vergeten dat we een Nederlandse club zijn. En dat op beleidsniveau het aan- en verkoopbeleid belangrijk is voor de club”, vervolgt hij. “We hebben met Ryan Flamingo en Couhaib Driouech al twee spelers gehaald die in ons profiel passen en verder hopen we gewoon dat we deze groep zoveel mogelijk bij elkaar kunnen houden.”

De technisch directeur houdt echter wel rekening met één of meerdere uitgaande transfers. “Het kan natuurlijk ook zomaar dat interesse op gang komt en er biedingen binnen komen voor spelers, die we simpelweg niet kunnen weigeren. Daarom blijft het nu nog afwachten wat er gaat gebeuren”, is Stewart realistisch.

Met de komst van Flamingo en Driouech is PSV nog niet uitgeshopt op de transfermarkt, erkent Stewart. “We willen nog een rechter centrale verdediger en mocht het nu al mogelijk zijn dan zullen we niet nalaten om alvast een vervanger voor Hirving Lozano aan te trekken. Als die optie zich nu voordoet. Dat is op dit moment onze status, maar nogmaals: het is nog anderhalve maand tot de transferperiode voorbij is”, besluit hij.

