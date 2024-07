Rake strafschop van Cristiano Ronaldo zorgt voor discussie: bekijk de beelden

De analisten van de NOS vragen zich af of de strafschop van in de penaltyreeks tussen Portugal en Slovenië rechtmatig was. De aanvaller leek stil te staan in de aanloop, waarna hij raak schoot in de linkerhoek.

De strafschop van Ronaldo was de eerste van drie rake penalty’s van Portugal in de serie. Omdat de Portugese keeper Diogo Costa alle drie de penalty’s van Slovenië stopte, was de serie al snel beslist in het voordeel van Portugal. Maar Youri Mulder denkt dat scheidsrechter Daniele Orsato had moeten ingrijpen na de trap van Ronaldo.

“Dit is wel heel erg stoppen, toch? Mag dit wel? Ik vind wel dat hij heel erg stopt. Hij staat stil”, zegt Mulder, die bijval krijgt van Marco van Basten. “Dat zou niet moeten mogen. Je moet gewoon doorlopen.”

In de verlenging werd een penalty van Ronaldo nog gestopt door Jan Oblak, waarna hij ‘tranen met tuiten’ huilde, zag John van den Brom. “En dan moet je de verlenging nog uitspelen. Dit zie je nooit. Zijn familie was ook in tranen op de tribune. Laten we vooropstellen dat hij het niet heeft geflikt vanavond. De keeper heeft hem gered. Ondanks dat het een waardeloze wedstrijd was, hadden de keepers de hoofdrol.”

Kai Havertz

Een soortgelijk debat woedde zondagavond na de wedstrijd tussen Duitsland en Denemarken (2-0) over een penalty van Kai Havertz. De Duitser zou tijdens zijn aanloop ook stil hebben gestaan. Normaliter moet een penalty dan opnieuw worden genomen, maar ook scheidsrechter Michael Oliver greep niet in.

