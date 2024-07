Nederlands lied plots te horen tijdens EK-finale tussen Spanje en Engeland

Het Nederlands elftal is uitgeschakeld, maar de aanwezige supporters zorgen tijdens de EK-finale toch voor Nederlandse inbreng. Met de hulp van een toeter wordt het nummer Links Rechts van Snollebollekes gespeeld.

Links Rechts werd hét EK-lied in Nederland, maar werd ook over de grens omarmd. In Duitsland stond het vorige maand bovenaan de Viral 50-lijst op Spotify. Dat het nummer populair is in Duitsland, blijkt dus ook tijdens de EK-finale tussen Spanje en Engeland. Vanaf de tribunes wordt het nummer ingestart door supporters.

