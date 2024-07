Tafelgast Vandaag Inside imiteert Turken en rijdt toeterend de studio in

Wierd Duk heeft zondagavond toeterend plaatsgenomen in de studio van Vandaag Inside Oranje. Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee zaten al klaar voor de start van de uitzending, waarna de columnist van De Telegraaf toeterend de studio in kwam.

De uitzending van Vandaag Inside Oranje leek zondagavond te beginnen zonder een vaste tafelgast, aangezien toen de band 'Mooi Wark' een nummer aan het spelen was, een stoel onbezet stond. Duk zou op deze stoel plaatsnemen, maar het programma had een andere opening in gedachten dan normaal. De journalist van De Telegraaf kwam namelijk na het nummer van 'Mooi Wark' de studio in en deed dat op opvallende wijze.

Dat deed Duk door toeterend, in een oranje auto, de studio in te rijden. Hiermee verwijst het programma Vandaag Inside Oranje naar de toeterende Turken (en Nederlanders) van zaterdagavond. De uitzending van het populaire praatprogramma werd op een feestelijke manier ingeluid wegens de overwinning van het Nederlands elftal op Turkije (2-1).

