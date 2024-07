Ten Hag verdedigt bekritiseerde Antony: 'Ik ben er nog steeds van overtuigd dat hij...'

Erik ten Hag neemt het op voor de in Engeland fel bekritiseerde . De Braziliaan stapte twee jaar geleden in het kielzog van de trainer over van Ajax naar Manchester United, maar na een redelijk debuutseizoen bleef hij in zijn tweede jaar ver van de vorm die hem zijn duizelingwekkende transfer ter waarde van 95 miljoen euro opleverde.

Ten Hag stelt dat het door het wegvallen van Mason Greenwood - die werd beschuldigd van mishandeling en verkrachting van zijn vriendin - noodzakelijk was dat United in zijn eerste transferzomer in 2022 een rechtsbuiten aantrok. Antony, met wie hij daarvoor zeer succesvol samenwerkte in Amsterdam, kwam echter niet volledig uit zijn koker, bezweert de trainer. "Nummer 1 op de scoutinglijst van de club was Antony. Dan is 1-en-1 toch 2? Ik had twee jaar geweldig met hem gewerkt. Hij was in bijna elke Champions League-wedstrijd van Ajax de uitblinker. Dus op dat moment was dat geen gekke keuze."

In zijn debuutjaar kwam Antony in alle competities in 47 wedstrijden tien keer tot scoren en leverde hij vijfmaal de assist bij een treffer van een teamgenoot. United eindigde het seizoen 2022/23 als nummer drie van de Premier League en legde bovendien beslag op de League Cup. In zijn tweede jaar bleef de oud-Ajacied echter ver van zijn topniveau. Antony scoorde slechts drie keer (in 38 wedstrijden) en leverde maar twee assists.

Toch denkt Ten Hag nog steeds dat zijn pupil kan slagen op Old Trafford. "Zeker in de eerste maand heeft hij die potentie ook zeker laten zien: hij scoorde in zijn eerste drie wedstrijden drie keer. Daarna werd het moeilijker, afgelopen seizoen was niet goed. Maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat hij de potentie heeft om bij deze club te spelen", aldus de trainer.

