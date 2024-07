Janssen komt op voor verguisde Ajacied: ‘Hij heeft absoluut kwaliteit, maar het elftal was niet goed genoeg’

Theo Janssen verwacht dat zich komend seizoen gaat herpakken van zijn matige eerste jaar bij Ajax. Volgens de voormalig voetballer heeft de Deen zeker potentie en is er vorig seizoen te kritisch gereageerd op zijn optredens.

“Ik verwacht wel meer van hem dan vorig jaar”, begint Janssen over Gaaei in de voorbeschouwing van Ajax tegen Al-Wasl op Ziggo Sport. “Er is natuurlijk karaktermoord gepleegd op hem. Ik vind dat de media hem keihard heeft aangepakt en heel snel een stempel erop gedrukt hebben.”

Volgens Janssen kan Gaaei zich nog prima herpakken van zijn afgelopen seizoen. “Het is een hele jonge jongen met absoluut potentie. Hij heeft echt wel kwaliteiten in balbezit. Het is een jongen die gedreven, gretig is. Ik ben van mening dat hij veel meer kan, alleen het elftal is gewoon niet goed. Het is gewoon een speler met potentie. Wij zijn allemaal heel snel in het oordelen en spelers af te branden. Dit is gewoon een speler die absoluut wel kwaliteit heeft.”

“Ik probeer altijd te kijken wat ik zie en als een speler een slechte wedstrijd speelt, vind ik dat ik dat moet kunnen zeggen”, gaat hij verder. “Maar je moet ook kijken waardoor dat komt. Als een speler slecht speelt, heeft dat vaak meerdere oorzaken. De spelers om zich heen, zijn heel belangrijk daarin. En soms heb je een ongelukkig moment, waardoor je net even de kluts kwijtraakt. Dus we moeten daar voorzichtiger in zijn.”

