Feyenoorder volgt Jetro Willems en Mats Seuntjens en gaat transfer maken

vertrekt op huurbasis naar CD Castellón, zo melden onder meer Voetbal International en 1908.nl. De middenvelder van Feyenoord gaat daar spelen onder Dick Schreuder, die al eerder een (succesvolle) samenwerking kende met Van den Belt.

In Rotterdam had de Zwollenaar weinig perspectief en dus mocht hij deze zomer op zoek naar een nieuwe (tijdelijke) werkgever. Hoewel meerdere clubs in de markt waren voor de middenvelder, zoals bijvoorbeeld SC Cambuur en KAA Gent, kiest Van den Belt voor een Spaans avontuur.

Het is geen toeval dat de 23-jarige dit besluit neemt. Van den Belt kent Schreuder nog uit zijn tijd bij PEC Zwolle in seizoen 22/23. In dat seizoen promoveerde de club naar de Eredivisie en speelde de middenvelder een belangrijke rol in het elftal. Niet alleen Schreuder is een bekende bij Castellón, want ook assistenten Haris Medunjanin en Johan Plat, video-analist Dennis van der Meulen en voetballers als Jetro Willems en Mats Seuntjens hebben een verleden in Nederland.

Van den Belt vliegt deze week naar Spanje om de medische keuring te ondergaan. Mocht alles goed verlopen, tekent hij een huurcontract bij Castellón, dat afgelopen seizoen kampioen werd van het derde Spaanse niveau.

