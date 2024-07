Wellenreuther behoedt zichzelf en ploeggenoten voor ongeluk tijdens trainingskamp

heeft tijdens het trainingskamp van Feyenoord in het Oostenrijkse Saalfelden ternauwernood een ongeluk kunnen voorkomen. Dat is te zien in beelden die de Rotterdamse club zondagmiddag op social media plaatst.

Op de beelden is te zien hoe Wellenreuther achter het stuur van een golfkarretje rondscheurt over het complex in Saalfelden met Thomas Beelen naast hem. Achterop staan Luka Ivanusec en Ondrej Lingr, die op een gegeven moment af willen stappen. De doelman zet het voertuig vervolgens stil op een helling, waarna het hard achteruit begint te rollen.

In eerste instantie lijkt de Duitser het voertuig niet goed te kunnen stoppen, waarbij Beelen stressvol om zich heen kijkt en overweegt uit het karretje te springen. Uiteindelijk weet Wellenreuther het voertuig toch tot stilstand te krijgen. Dat is maar goed ook, want het tweetal reed recht op een gebouw af waar ook nog een ander golfkarretje voor stond.

Wanneer het voertuig stilstaat, vraagt Wellenreuther zich al scheldend af wat er mis is met het karretje. Vervolgens begint hij opgelucht te lachen, terwijl hij zich met zijn hand op zijn hart onderuit laat zakken.

😂 Nice save, Timon!



Wellenreuther 🆚 golf cart pic.twitter.com/9d3kI4QOf3 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 28, 2024

