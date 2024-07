Turkije legt zich niet neer bij schorsing Demiral: bond gaat in beroep

Turkije is het niet eens met de uitspraak van de UEFA om voor twee duels te schorsen. Dat meldt Matthijs Westrate bij Studio Fußball (NOS).

BILD meldde eerder donderdagavond dat de UEFA Demiral twee wedstrijden heeft geschorst vanwege zijn Grijze Wolven-gebaar na de 0-2 tegen Oostenrijk. Daardoor zou de centrale verdediger de wedstrijd tegen het Nederlands elftal in de kwartfinale moeten missen. Volgens veel Turken is de vervanger van Demiral een stuk minder goed, dus dat zou een slok op een borrel schelen voor de mannen van Ronald Koeman.

Artikel gaat verder onder video

Westrate deelde tijdens de uitzending van Studio Fußball het nieuws dat de Turkse bond zich er niet bij neerlegt. "Ik heb net even geïnformeerd: ze gaan in beroep. Een schorsing is volgens de Turken nog niet zeker. Uiterlijk morgenochtend komt er duidelijkheid over deze kwestie."

Vervolgens krijgt Pierre van Hooijdonk de vraag of Demiral gemist gaat worden tegen Nederland, mocht de straf blijven staan. "Sowieso met corners. Het is een goede speler. heeft bij Juventus gespeeld. Hij speelt nu in Saudi-Arabië. Echt een man: groot, fysiek sterk en niet bang om een schop uit te delen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nieuwe NOS-analist valt niet in de smaak: 'Hoe verzin je het om hem uit te nodigen?'

De NOS kiest tijdens het EK voor onconventionele voetbalanalisten in Studio Fußball.