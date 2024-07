'UEFA grijpt hard in en schorst Demiral: géén kwartfinale tegen Oranje'

Turkije kan in de kwartfinale tegen het Nederlands elftal geen beroep doen op . De verdediger krijgt naar aanleiding van zijn omstreden gebaar tijdens het duel met Oostenrijk in de achtste finales een schorsing van twee wedstrijden aan zijn broek gehangen. Dat meldt BILD althans.

Demiral groeide dinsdagavond uit tot de grote held van Turkije. De verdediger bezorgde zijn land met twee doelpunten tegen Oostenrijk hoogstpersoonlijk een plekje in de volgende ronde van het Europees Kampioenschap in Duitsland. Na afloop van het treffen tussen Oostenrijk en Turkije (1-2) ging het echter al snel niet meer over de wedstrijd, maar over een actie van Demiral. De verdediger maakte een zeer omstreden en beladen gebaar richting het Turkse publiek.

Artikel gaat verder onder video

Nadat Demiral uit een hoekschop de 0-2 had binnengekopt, bracht hij de middel- en ringvingers van zijn beide handen naar zijn duimen tijdens het juichen, waarbij hij zijn wijsvingers en pinken omhooghield. Dat gebaar verwijst naar de Grijze Wolven, een ultranationalistische groepering die is gelieerd aan de extreemrechtse Turkse Partij van de Nationalistische Beweging (MHP). Op social media leidde de actie van Demiral al snel tot verontwaardigde reacties. “Vandaag is de dag waarop Madimak wordt herdacht”, verwees een Duitse twitteraar met een Turkse achtergrond genaamd Burak Yilmaz naar een aanval uit islamitisch-fundamentalistische hoek op 2 juli 1993 in de Turkse stad Sivas waarbij 37 dodelijke slachtoffers vielen, voornamelijk intellectuelen en kunstenaars die behoorden tot de alevieten, een religieuze minderheidsgroepering.

“Dat Demiral de rechtsextremistische wolvengroet toont is niet alleen pure minachting jegens de mensheid, maar ook een walgelijks signaal naar de slachtoffers van Madimak. De UEFA moet hier met harde consequenties op antwoorden - een schande!”, zo schreef Yilmaz, die zeker niet de enige was die opriep tot een schorsing voor Demiral. Woensdag, daags na het treffen tussen Oostenrijk en Turkije, kwam naar buiten dat de UEFA inderdaad een onderzoek was gestart naar het gebaar dat Demiral maakte. De voetballer zelf liet zich na de wedstrijd uit over zijn actie. “Dat had te maken met mijn Turkse identiteit, zoals ik die goals vierde. Ik zag mensen in het stadion dat gebaar ook maken. In de toekomst hoop ik het vaker te doen, er zit geen verborgen boodschap achter”, zo klonk het.

Daar denkt de UEFA dus anders over. De Europese voetbalbond schorst de verdediger voor twee wedstrijden. De kraker tegen het Nederlands elftal van komende zaterdag in Berlijn gaat dus sowieso aan zijn neus voorbij. Ook een eventuele halve finale zal hij moeten missen. Demiral staat sinds vorig jaar zomer onder contract bij Al-Ahli in Saudi-Arabië. De verdediger droeg daarvoor het shirt van onder meer Sporting Portugal, Juventus en Atalanta Bergamo. Hij speelde tegen Oostenrijk zijn 48e interland. Demiral had in de eerste twee groepsduels op het EK geen basisplaats, maar verscheen in de laatste groepswedstrijd tegen Tsjechië en de achtste finale tegen Oostenrijk wel aan de aftrap.

🇹🇷 Ne mutlu Türküm diyene! pic.twitter.com/4K3kVPFxgW — Merih Demiral (@Merihdemiral) July 2, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Embolo zorgt voor hoogtepunt Hongarije - Zwitserland en laat iets opvallends achter op het veld

Breel Embolo liet iets opvallends achter op het veld in de slotfase van Hongarije - Zwitserland.