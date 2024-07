UEFA voert nieuwe spelregel door in Europese clubcompetities

Op het Europees Kampioenschap is het voor spelers die geen aanvoerder van hun ploeg zijn niet meer toegestaan te protesteren bij de scheidsrechter. Doen ze dat wel, zullen ze dit met een gele kaart moeten bekopen. Deze richtlijn is de UEFA goed bevallen, dus vanaf komend seizoen geldt hetzelfde ook in de Champions League, Europa League en Conference League.

De regel dat alleen aanvoerders met de scheidsrechter mogen praten, is door de UEFA geïntroduceerd voor het EK in Duitsland. Dat betekent dat andere spelers afstand moeten houden van de arbitrage om te voorkomen dat ze een gele kaart krijgen. Volgens de UEFA heeft deze regel het gewenste effect, waardoor deze vanaf komend seizoen ook in de Europese clubcompetities zal gelden. Die competities beginnen volgende week met de eerste voorrondes.

Artikel gaat verder onder video

In een verklaring legt de Europese voetbalbond uit waarom deze keuze is gemaakt. “Het succes van deze nieuwe aanpak tijdens EURO 2024 wordt begrepen door de spelers en door het publiek gezien als onbetwiste vooruitgang voor het imago van voetbal, versterkt ons vertrouwen dat dit de weg vooruit is. Fair play en respect zijn waarden die voetbal, het populairste spel ter wereld, moet overbrengen op onze samenleving.”

De UEFA benadrukt dat ook aanvoerders verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun teamgenoten. Zij moeten ervoor zorgen dat scheidsrechters niet volledig worden belaagd. In het geval de keeper aanvoerder is, zal er een veldspeler aangewezen mogen worden die met de scheidsrechter mag praten zonder hier een kaart voor te krijgen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.