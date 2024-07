Frustraties bij Ajax nemen toe: 'Het duurt veel langer dan iedereen zou willen'

Binnen Ajax nemen de frustraties toe over het uitblijven van de eerste zomeraanwinsten, zegt Voetbal International-verslaggever Lentin Goodijk. Over elf dagen, op 25 juli, spelen de Amsterdammers hun eerste duel in de voorronde van de Europa League met het Servische FK Vojvodina, maar de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli heeft nog altijd geen nieuwe aankopen mogen begroeten.

Terwijl de voorbereiding in volle gang is worden de Amsterdammers volop aan een aantal spelers gelinkt. Zo is al langere tijd duidelijk dat Wout Weghorst in beeld is als nieuwe spits en hoopt Farioli voormalig PSV'er Pablo Rosario mee te nemen van zijn vorige club OGC Nice, terwijl ook een terugkeer van oude bekende Bertrand Traoré in het vat lijkt te zitten. Vooralsnog is het wachten echter nog op witte rook..

Waar de ambitie in eerste instantie nog was om 'op de eerste dag van de voorbereiding' de selectie op orde te hebben, weerhoudt de financiële situatie Ajax ervan om nu snel door te kunnen pakken, vertelt Goodijk in een video-item van VI. "Er was heel veel focus op om snel de principes erin te krijgen en de selectie op orde te hebben. Maar het blijft moeilijk om geld uit te geven als er niets binnenkomt", legt de verslaggever uit.

"Daar moeten ze heel veel geduld mee hebben, dat duurt allemaal veel langer dan iedereen zou willen", vervolgt Goodijk. "Alle lijstjes liggen klaar, iedereen staat in de startblokken om iets te gaan doen. Maar dat kan nog niet, dus dat is in die zin wel wat frustrerend, dat hoor je wel binnen Ajax, eigenlijk van iedereen." Hoewel Traoré mogelijk op zeer korte termijn gepresenteerd kan gaan worden, lijkt de komst van Weghorst en/of Rosario nog wat verder weg: "Als spelers transfervrij zijn dan is het wat makkelijker, maar als er een transfersom moet worden neergelegd dan kan het nog even duren", zegt Goodijk.

