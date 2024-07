Uitspraak van Koeman was onzin volgens Kraay junior, die Nederland - Engeland opnieuw bekeek

Ronald Koeman suggereerde woensdag na de uitschakeling van Oranje in de halve finale van het EK door Engeland, dat zijn ploeg in de slotfase van de wedstrijd de beste papieren had om door te stoten. Hans Kraay junior bekeek het duel echter nog eens volledig en concludeert dat de suggestie van Koeman onwaar was.

Oranje werd afgelopen woensdag in Dortmund uitgeschakeld door Engeland (1-2), door een doelpunt in de slotminuut van Ollie Watkins. Koeman zei na afloop voor de camera's van de NOS onder meer: “Richting het einde van de wedstrijd had ik het gevoel: 'Misschien maken we hem nog'. Zeker in de verlenging zou ik mijn geld op ons hebben gezet."

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb voor mijn gemoedstoestand de hele wedstrijd nog eens teruggekeken”, zegt Kraay junior vrijdagavond in het televisieprogramma EK-praat van ESPN. “De wedstrijd was nog veel slechter dan ik in eerste instantie dacht. Ik had het gevoel dat het Nederlands elftal de bal in de tweede helft had en dat we de verlenging zouden gaan winnen. We hadden de bal ook, maar als je de wedstrijd terugkijkt, is het helemaal niet zo dat we de verlenging zouden gaan winnen.”

“Als je terugkijkt, schrik je je echt kapot hoeveel afschuwelijke breedteballen er in de achtste linie gegeven werden. Ook vaak achter de man”, vervolgt de analist en oud-voetballer. “Waarom zo traag? Waarom hebben we ze niet bij de strot gegrepen? Ik werd er niet vrolijk van. Toen we uitgeschakeld werden, waren we allemaal doodziek. Maar nu ik het weer zag: zo goed waren we niet.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Topscorers EK 2024: de stand in de strijd om de Gouden Schoen

Hier vind je de volledige stand in de strijd om de Gouden Schoen van het EK 2024.