Driessen begrijpt Feyenoord-transfer totáál niet: ‘Hij moet het hoog zoeken, die club stelt niets voor'

Valentijn Driessen snapt niets van het feit dat openstaat voor een transfer naar Brighton & Hove Albion. Volgens de journalist moet een bepalende speler van Feyenoord altijd minstens op een stap naar de Europese subtop mikken, waar hij de Premier League-club absoluut niet onder schaart.

“Ik lees nu dat Mats Wieffer in de belangstelling van Brighton staat en dat hij daar misschien gaat praten”, begint Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Dat zou natuurlijk een heel slecht signaal zijn voor Feyenoord. Als Feyenoord een van zijn beste spelers kwijtraakt aan Brighton, de nummer zeven of acht (nummer elf, red.) van Engeland… Het zou zo moeten zijn dat de beste spelers van Feyenoord, die normaal gesproken in het Nederlands elftal spelen, dat die richting de echte subtop gaan. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, dat soort clubs.”

Artikel gaat verder onder video

Driessen verwacht dat een overstap van Wieffer naar Brighton ook slecht uitpakt voor de rest van de Feyenoorders. “Dat zorgt ervoor dat de waardes van andere spelers weer minder worden. Een topspeler is Brighton-waardig? Kom op! Wieffer moet het gewoon hoog zoeken. Ik snap ook niet dat ze het gesprek aangaan met Brighton. Blijf dan liever nog een jaar bij Feyenoord en Champions League spelen dan in the middle of nowhere voor Brighton te gaan voetballen. Een geweldige competitie, maar je club stelt niks voor.”

Mike Verweij begrijpt wel waarom Wieffer uitkijkt naar iets nieuws. “Het lijkt erop dat Wieffer denkt: als die weggaat, die weggaat en die weggaat… Hancko gaat natuurlijk weg, je hebt kans dat Timber weggaat, onze spits (Santiago Giménez, red.) die misschien vertrekt. Als Wieffer dan openstaat voor Brighton, dan lijk je de indruk te wekken dat je ook weg wil. Dat vind ik heel gek.”

Aankopen

Volgens Driessen zorgen niet alleen de mogelijke vertrekken, maar ook de aankopen die tot dusver zijn gedaan ervoor dat Wieffer wil vertrekken uit De Kuip. “Als ik die aankopen zie, daar word ik ook niet echt warm van. Carranza, nooit iemand van gehoord. Prima, kan een hele goede speler zijn. Maar Hadj (Anis Hadj-Moussa, red.) heeft het bij Vitesse aardig gedaan, maar dat was wel Vitesse. En dan Nadjiedie (Chris-Kévin Nadje, red.) of hoe die ook heet…”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig PSV-publiekslieveling duikt op in shirt van Feyenoord

Een opvallende verschijning in de live-uitzending van de EK-talkshow van Broederliefde.