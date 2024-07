Valentijn Driessen gaat door het stof, nadat familielid van Oranje-speler hem belt

Valentijn Driessen is maandagochtend gebeld door een familielid van , zo maakt de journalist een paar uur later bekend in een video van De Telegraaf. Driessen werd aangesproken over hoe hij, onder meer Wijnaldum, heeft weggezet in zijn column voor de ochtendkrant. De verslaggever is vervolgens door het stof gegaan.

"Ik moet één ding zeggen. Ik werd vanochtend gebeld door een onbekend nummer. Ik werd gebeld, naar eigen zeggen, door een familielid van Georginio Wijnaldum", begint Driessen in de video van De Telegraaf. Aanleiding voor het belletje was de column, die Driessen maandagochtend schreef voor de ochtendkrant: "Dat ik heel weinig respect had getoond in mijn column, omdat ik had gezegd: ouwe hap. Doorselecteren, ouwe hap", legt Driessen uit, die met ouwe hap doelde op routiniers als Wijnaldum. "En ik had het woord 'lozen' gebruikt en daar zijn die man van: lozen doe je met afvalwater."

Driessen vond dat het familielid van Wijnaldum hem het verhaal heel correct en op een goede manier heeft uitgelegd, zo geeft hij eerlijk toe: "Hij was heel netjes en ik zei daar heeft u gelijk ik. Hij zei: deze jongens hebben jou nooit wat aangedaan, veel betekend voor het Nederlands voetbal. Dat klopt, dus ik moet wel toegeven dat ik in deze column misschien iets te ver ben gegaan", besluit de journalist.

