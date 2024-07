Driessen laakt keuze Wieffer voor Brighton: ‘Gebrek aan vertrouwen in jezelf’

Valentijn Driessen en Mike Verweij begrijpen niet dat voor een stap naar Brighton & Hove Albion kiest terwijl ook Liverpool interesse in hem had. Verweij denkt dat Feyenoord er meer uit had kunnen halen door de clubs tegen elkaar op te spelen, terwijl Driessen van mening is dat deze stap laat zien dat Wieffer niet genoeg in zichzelf gelooft.

Donderdag kwam naar buiten dat Feyenoord en Brighton tot een akkoord zijn gekomen over de transfer van Wieffer. Met de overstap zou een bedrag van dertig miljoen euro plus bonussen zijn gemoeid, waarmee de middenvelder de duurste uitgaande transfer ooit wordt van de Rotterdammers. Uiteindelijk bleek dat ook het Liverpool van Arne Slot interesse had in de Feyenoorder. Verweij snapt niet dat Feyenoord de clubs niet tegen elkaar heeft laten opbieden, zo geeft hij aan in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

“Waarom heeft Feyenoord niet gewacht?”, vraagt de journalist zich hardop af. “Wilde hij daar dan niet heen, naar zijn oude trainer Arne Slot?” Vervolgens trekt Verweij de vergelijking met de transfer van Lisandro Martínez van Ajax naar Manchester United. “Arsenal en Manchester United meldden zich voor hem, toen schoot die prijs naar de zestig miljoen. Als twee Premier League-clubs tegen elkaar gaan opbieden hoef je alleen maar achterover te leunen en je hand op te houden. Dus het verbaast me wel dat Feyenoord daar niet aan meegedaan heeft.”

Driessen wijst wat dat betreft naar Wieffer zelf. “Het zal ook die jongen geweest zijn”, stelt hij. “Dat hij toch graag naar Brighton wil, op de een of andere manier. Dat hij dat als tussenstap ziet voor een latere transfer naar een Liverpool, zoals Wijnaldum (Newcastle United, red.) en Van Dijk (Southampton, red.) hebben gedaan. Misschien voelt hij zich nog niet goed genoeg voor de subtop schuine streep top in Engeland. Ik zou langer gewacht hebben en een niveautje hoger willen dan Brighton. Ze zijn tiende of elfde (elfde, red.) geëindigd. Aan de andere kant is het misschien de uitdaging om met die club hogerop te komen, maar ik denk dat dat een moeilijk verhaal wordt.”

Presentator Pim Sedee noemt vervolgens Donny van de Beek als voorbeeld van iemand die wel direct naar een topclub ging, maar de middenvelder kwam bij Manchester United niet uit de verf. Volgens de journalist zou Wieffer misschien liever eerst belangrijk worden op een stapje lager. “Misschien is dat wel de overweging”, beaamt Driessen. “Maar Wieffer is natuurlijk een heel ander soort speler dan Donny van de Beek. Hij is veel minder afhankelijk. Maar je kunt ook zeggen dat het een gebrek aan vertrouwen is in jezelf.”

