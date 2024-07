Slot aangepakt door landgenoot: ‘Dan ga je niet dat soort spelletjes spelen’

Valentijn Driessen is niet te spreken over de werkwijze van Liverpool en Arne Slot. zette vrijdagavond zijn handtekening onder een contract bij Brighton & Hove Albion, maar eerder deze week ging het gerucht dat The Reds de middenvelder ook wel naar Engeland hadden willen halen. Driessen ziet hetzelfde gebeuren bij Matthijs de Ligt.

“Communiceren kan hij als de beste en het is een geweldige trainer. Alleen zitten er soms van die trucjes bij dat je denkt: dat is niet nodig”, zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf over Slot. De hoofdtrainer uit Bergentheim bekroonde drie sterke jaren bij Feyenoord met een overgang naar Liverpool, waar hij voor de loodzware opdracht staat om succescoach Jürgen Klopp te doen vergeten. Liverpool wil de selectie graag van nieuwe impulsen voorzien en volgens De Telegraaf had Slot zijn nieuwe werkgever groen licht gegeven om Wieffer over te halen de overstap naar Anfield te maken.

Brighton & Hove Albion pakte echter door en maakte de komst van Wieffer vrijdagavond wereldkundig. Volgens Driessen kan Slot het eigenlijk niet maken om zich zó laat nog te melden voor een speler. “Het was eerst met onze vriend Wieffer, bij Brighton. Nu lekt ook uit dat Manchester United belangstelling heeft voor De Ligt en opeens heeft Liverpool ook belangstelling voor De Ligt. Kom op. Of je weet echt niet wie je moet halen of je haalt gewoon wie je moet halen. Dan ga je niet dat soort spelletjes spelen.” In het geval van Wieffer is Driessen tevens van mening dat Slot niet kan maken tegenover Feyenoord. “Hij heeft daar een geweldige tijd gehad en dan zijn er zaakwaarnemers die dan richting Feyenoord proberen de prijs te drukken en Wieffer toch te bewegen om richting Liverpool te gaan en niet naar Brighton, terwijl hij zijn keuze eigenlijk al heeft gemaakt.”

Volgens Slot zelf heeft hij geen poging gedaan om Wieffer over te halen naar Liverpool te komen. Dat vertelde de oefenmeester vrijdag voor de camera van Viaplay. De nieuwe hoofdtrainer van de nummer drie van het afgelopen seizoen in Engeland is vooral blij voor de middenvelder. “Ik vind het vooral heel mooi voor hem, als je ziet waar hij vandaan komt. Dat hij twee jaar nadat hij van Excelsior kwam, de stap naar de Premier League kan maken. Dat is geweldig voor hem. Het is fantastisch voor hem, maar ook voor Feyenoord, omdat het de grootste transfer is in de clubhistorie”, zo klinkt het. De Rotterdammers ontvangen naar verluidt dertig miljoen euro voor Wieffer, exclusief bonussen.

