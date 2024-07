Speler van Ajax voelde zich al na twee maanden 'ongewenst' binnen de club, onthult Valkanis

Michael Valkanis, die de afgelopen maanden als assistent van John van 't Schip bij Ajax fungeerde, onthult tegenover ESPN dat zich in oktober al 'ongewenst' voelde binnen de club. De Georgiër beleefde een zeer teleurstellende eerste seizoenshelft in Amsterdam, maar liet daarna in het shirt van FC Metz én de Georgische nationale ploeg zien wel degelijk over grote kwaliteiten te beschikken.

Ajax telde in de zomer van 2023 liefst zestien miljoen euro neer voor Mikautadze, die Metz in het voorgaande seizoen naar promotie naar het hoogste niveau in Frankrijk had geleid. In Amsterdamse dienst scoorde de Georgiër in slechts negen wedstrijden (waarvan maar drie als basisspeler) echter niet één keer. Hij keerde in de winter dan ook op huurbasis terug in Metz en maakte daar 'ouderwets' indruk. Zijn topvorm trok hij door naar het EK in Duitsland, waar Mikautadze drie keer scoorde en daarmee gedeeld topscorer van het toernooi werd.

Valkanis werd eind oktober, samen met Van 't Schip, aangesteld om Ajax zo snel mogelijk van de achttiende plaats in de Eredivisie weg te leiden. De Australiër vertelt hoe het duo Mikautadze aantrof in de Johan Cruijff ArenA: "We zagen zijn kwaliteiten op de training, maar toen wij kwamen voelde hij zich al ongewenst bij Ajax", klinkt het. "Hij trainde goed, maar voelde zich niet op zijn gemak", aldus Valkanis. De Georgiër had bovendien de pech dat zijn concurrenten wél begonnen te draaien: "Wij probeerden hem vertrouwen te geven en gaven hem de kans op speelminuten, maar de concurrentie op zijn positie was ook groot. Brian Brobbey begon heel goed te spelen en doelpunten te maken en Chuba Akpom deed hetzelfde als invaller. Met Steven Bergwijn en Steven Berghuis stond het op de flanken ook goed. Dat was voor Mikautadze lastig."

Zowel de technische staf van Ajax als Valkanis zelf valt echter weinig te verwijten, zo zegt de gewezen assistent van Van 't Schip. Valkanis zegt bovendien niet verbaasd te zijn dat Mikautadze sinds zijn vertrek uit Amsterdam weer helemaal op dreef is: "Dat Mikautadze het bij FC Metz en op het EK goed heeft gedaan, verbaast mij niet. Het gebeurt wel vaker dat spelers in een andere omgeving opbloeien. Het is een goede jongen, die er na een lastige start niet meer bovenop kwam bij ons", aldus Valkanis.

