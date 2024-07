Van der Sar dient Humberto Tan van repliek: 'Daar zitten al genoeg Nederlanders'

Edwin van der Sar wil weer terugkeren in de sportwereld, maar weet nog niet in welke hoedanigheid. De voormalig algemeen directeur van Ajax noemt sport ‘het mooiste wat er is’, maar ziet het niet zitten om lange werkweken te maken.

Van der Sar zegt in het programma Humberto à Paris dat hij zichzelf in ieder geval tot september de tijd gunt om ‘lekker te genieten’. Zo is hij onlangs met zijn vrouw twee maanden naar Nieuw-Zeeland geweest en is hij met zijn moeder op een cruise naar Noorwegen gegaan, om haar tachtigste verjaardag te vieren. “Ik denk wel dat ik een volgende stap wel zetten. Een leven aan de zijlijn is het niet. Maar ik zal wel een nieuw doel moeten vinden. Ik had heel lang het doel om Ajax omhoog te brengen, naar de Europese top. Nu ben ik even mijn doel kwijt, maar dat ga ik op een gegeven moment wel vinden.”

Presentator Humberto Tan zegt dat een functie bij Manchester United ‘het meest logisch’ zou zijn. Van der Sar heeft een rijk verleden bij de Engelse topclub en werd in het verleden vaak in verband gebracht met topfuncties op Old Trafford. Van der Sar moet lachen om de suggestie en reageert lachend: “Ik denk dat er op dit moment wel even genoeg Nederlanders zijn. Laat die mannen op het veld lekker aan de slag gaan, Erik (ten Hag, red.) even de tijd geven.” Ten Hag werkt bij Manchester United onder meer samen met Ruud van Nistelrooij, René Hake en Jelle ten Rouwelaar.

“Of ik het zou willen? Weet ik niet. Ik weet niet of ik weer vijftig of zestig uur wil gaan werken. Wordt het iets van losse projecten, wordt het bij een bond of wordt het in de sport? Ik heb nog geen idee. Maar de sport trekt wel. Dat is het mooiste wat er is. Als je hier bent en ziet wat er gebeurt…”, aldus Van der Sar vanuit Parijs, waar de Olympische Spelen worden gehouden.

