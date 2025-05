Kenneth Perez doet oproep tot competitievervalsing bij Eredivisieclubs

Voor AZ en FC Twente zijn het mindere tijden. Beide ploegen zijn al even uitgeschakeld in de Europa League, spelen in de Eredivisie alleen nog voor de eer en de recente resultaten vallen (mede daardoor) vies tegen. Kenneth Perez vindt dat deze teams er maar de brui aan moeten geven, om zich te focussen op de play-offs.

FC Twente bevindt zich op de vijfde plek, met veertien punten achterstand op nummer vier FC Utrecht. AZ staat zesde met een punt minder dan de ploeg uit Enschede (47) en evenveel als bekerwinnaar Go Ahead Eagles. Twente verloor drie keer in de laatste vijf wedstrijden, terwijl AZ dat twee keer deed. Beide teams wonnen in die periode geen enkele wedstrijd, waarbij ook nog eens komt dat de Alkmaarders de bekerfinale verloren.

Momenteel gaan Twente, AZ, sc Heerenveen en Fortuna Sittard bepalen wie er volgend seizoen in de tweede voorronde van de Conference League uitkomt. Volgens Arno Vermeulen zijn de 'grote ploegen' niet favoriet. "AZ en Twente zijn nu allebei zó aan het sukkelen", stelt hij in Voetbalpraat. De ploegen die zich erbij gaan voegen, een Sparta of Heerenveen, hebben net zoveel kansen AZ en Twente."

Dan doet Perez een vrij bijzondere uitspraak. "Ik denk wel dat AZ en Twente nu een soort van moeten stoppen met de competitie." Vermeulen weet niet hoe zinvol dat zou zijn. "Want ga je dan als de brandweer spelen in de play-offs?" De Deense analist legt zijn standpunt uit. "Nou, zij kunnen zich nu wel meer focussen op de play-offs. Ik zou die twee clubs voorstellen om een streep onder het seizoen te zetten en in een nieuwe voorbereiding te gaan, richting de play-offs. Ik zou de Eredivisie-wedstrijden ondergeschikt maken aan het trainingsschema."

Vermeulen vindt dat Perez een vreemde mening verkondigt. "Dat kan niet", stelt hij. "AZ staat één punt achter Twente. Die moeten boven Twente eindigen om twee keer thuis te kunnen spelen. Je moet nu toch écht punten gaan halen in de competitie. Als je zo'n slechte periode hebt gehad als AZ en Twente is het natuurlijk ook lastig. Ze spelen allebei als een strijkijzer. En dan moet je opeens gaan presteren in de play-offs..."

Twente speelt in de komende weken nog tegen Sparta (uit), FC Utrecht (thuis), AZ (thuis) en Ajax (uit). Als de ploeg van Joseph Oosting er met de pet naar gooit, kan Sparta nog Europees voetbal halen, FC Utrecht derde worden en Ajax aan een titel geholpen worden. Voor AZ bestaat het programma uit Go Ahead Eagles (uit), FC Groningen (thuis), AZ (uit) en Almere (thuis). Ook Groningen maakt nog kans op de play-offs, terwijl Almere punten nodig heeft om directe degradatie te voorkomen.

