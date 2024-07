Veerman wrijft over zijn voorhoofd en weegt woorden heel zorgvuldig na indringende vraag

sluit niet uit dat hij PSV deze zomer nog gaat verlaten. De middenvelder geeft toe dat hij zichzelf wil blijven uitdagen, al speelt er op dit moment niets concreets. Na de 2-1 oefenzege op Valencia werd Veerman van Ziggo Sport-verslaggever Noa Vahle de vraag of hij bezig is geweest met een transfer.

Na die vraag wreef Veerman over zijn voorhoofd en woog hij zorgvuldig zijn woorden. “Ehm… Ja, uiteindelijk… Ik heb het vaker gezegd: je bent kampioen geworden, je hebt twee keer de beker gewonnen, uiteindelijk ben ik nog hier en speelt er op dit moment niets waarvan ik denk: dat zou ik graag willen. Of iets wat PSV mooi vindt. Dus dan ben ik nog een trots PSV-speler.”

“Uiteindelijk wil je als speler altijd uitgedaagd worden op een hoog niveau”, geeft de Oranje-international toe. “Dat is bij PSV ook het geval in de Champions League. Zolang ik hier ben, gaan we gewoon vol voor het kampioenschap weer. Dat heb ik vorig seizoen meegemaakt en dat was geweldig.” Veerman weet sowieso niet of de kampioensploeg bij elkaar blijft. “Het is lastig te zeggen. Ze willen het wel vanuit PSV, maar je weet nooit wat er gebeurt.”

Hoewel Veerman vorig seizoen tot de uitblinkers van PSV behoorde, is er weinig berichtgeving over interesse in zijn diensten. In een interview met ESPN in mei vertelde hij dat er volgens zijn zaakwaarnemer wel interesse is. "Ze zeggen wel dat clubs hebben gebeld, of dat ze interesse hebben. Maar ja, wat moet je daarmee?"

