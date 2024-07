Verrassend: voormalig flop van Ajax tekent opeens bij Barcelona

Heiko Westermann gaat aan de slag bij Barcelona. De veertigjarige Duitser wordt in het Camp Nou de assistent van nieuwbakken hoofdtrainer Hansi Flick, zo bevestigt de Catalaanse grootmacht zondag op de officiële kanalen.

Westermann zwaaide in 2018 af als profvoetballer en werkte daarna als assistent in de jeugd van Fortuna Düsseldorf en binnen de Duitse voetbalbond. Hij wordt nu een van de drie assistent-trainers van Flick bij Barcelona, naast Marcus Sorg en Toni Tapalovic.

Artikel gaat verder onder video

Westermann is in Nederland vooral bekend van zijn dienstverband als speler bij Ajax. De oud-verdediger diende de Amsterdammers in het seizoen 2016/17. Dat werd echter geen doorslaand succes: Westermann speelde in de Eredivisie slechts vier wedstrijden.

Barcelona presenteerde Flick eind mei als nieuwe hoofdtrainer. De voormalig coach van onder meer Bayern München is in het Camp Nou de opvolger van Xavi Hernández en verbond zich voor twee seizoenen aan de Catalanen.

Hansi Flick and Staff

2024-25 season 💪🔵🔴 pic.twitter.com/1SwKercL1b — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Spaanse routinier stopt als international: ‘Ik speel al jaren met een slechte heup’

Een routinier met dik vijftig interlands op zijn naam stopt als international van Spanje, zo bevestigt hij zelf.