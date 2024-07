Verstappen denkt vaak aan ontmoeting met ‘inspirator’ Cruijff: ‘Dat was iets heel speciaals’

Max Verstappen is naast Formule 1-coureur ook een groot liefhebber van voetbal. Zo geldt Johan Cruijff, die in 2016 overleed aan kanker, als een grote inspiratiebron voor de Nederlander. Verstappen ontmoette de legendarische oud-voetballer in 2016.

“Hij is een inspiratiebron voor mij”, erkent Verstappen in gesprek met het Spaanse Mundo Deportivo. “Hij kwam naar het circuit in Barcelona, hij was toen al ziek. Ik denk steeds vaker aan dat moment. Wanneer iemand zich niet goed voelt maar wel de tijd neemt om je op te zoeken op het circuit tijdens de pre-season tests... Dat was iets heel speciaals.”

Tijdens het bezoek ontkwam Verstappen niet aan de wijsheden van Cruijff. “Ik zal nooit vergeten wat hij tegen mij zei. Over zijn ziekte zei hij: ‘Ik sta met 2-1 achter in de rust, maar ik ga de wedstrijd winnen.’ Hij was altijd erg gemotiveerd en geloofde altijd dat hij de kanker kon overkomen.

Net als vele anderen zag ook Verstappen de voetballegende als een inspirator. “Ik hoopte ook dat hij weer beter zou worden”, erkent Verstappen. “Maar helaas was dat niet het geval.” Cruijff overleed uiteindelijk op 24 maart 2016.

