Orkun Kökçü voelt 'enorm veel pijn' in aanloop naar Nederland - Turkije

is zaterdagavond niet van de partij wanneer Turkije het in de kwartfinales van het Europees Kampioenschap opneemt tegen Nederland. De middenvelder liep tegen Oostenrijk tegen zijn tweede gele kaart van het toernooi aan en is zodoende geschorst. Toch heeft hij er alle vertrouwen in dat Turkije gaat winnen van zijn geboorteland.

“Het doet enorm veel pijn dat ik er door een schorsing niet bij ben”, vertelt Kökçü voor de training van vrijdag aan verslaggevers, geciteerd door De Telegraaf. “Ik had er alles voor over gehad om te spelen, maar ik geloof in mijn ploeggenoten. Ze gaan er alles aan doen om te winnen.”

Artikel gaat verder onder video

Kökçu is geboren in Nederland en speelde ook in zijn jeugd voor de elftallen van de KNVB, maar koos uiteindelijk voor een interlandcarrière voor Turkije. Die droom heeft hij al sinds het EK van 2008, toen de Turken in de halve finale met 2-3 verloren van Duitsland. “Ik was toen zeven jaar en keek samen met mijn broer in Nederland naar elke wedstrijd. Ik droomde er toen van om zelf aan zo’n wedstrijd deel te nemen.”

Zaterdagavond staan Nederland en Turkije in Berlijn tegenover elkaar, zonder de geschorste Kökçü. Hij is niet de enige Turk die het duel moet laten schieten. Ook Ismail Yüksek kreeg tegen Oostenrijk zijn tweede gele kaart van het toernooi, terwijl de veelbesproken Merih Demiral twee wedstrijden moet toekijken nadat hij een goal vierde met de wolvengroet. Turkije is wel in beroep gegaan tegen deze beslissing.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.