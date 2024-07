Walging om zuivere speeltijd tijdens blessuretijd van EK-finale: ‘Dit is schandalig’

De EK-finale tussen Spanje en Engeland (2-1) werd zondagavond na precies 93 minuut en 58 seconden afgefloten door scheidsrechter François Letexier. Dat leidt online tot ergernis bij veel televisiekijkers.

Na negentig minuten spelen besloot Letexier vier minuten extra speeltijd bij te trekken. De Franse scheidsrechter beëindigde de wedstrijd dus vóórdat de extra tijd volledig verstreken was. En dat terwijl het spel gedurende de extra speltijd veelvuldig stillag.

Artikel gaat verder onder video

In totaal was de bal gedurende de blessuretijd slechts 54 seconden in het spel, zo leert het terugkijken van de wedstrijd. De wedstrijd lag onder andere meer dan een minuut stil vanwege een blessure bij Marc Cucurella. Dat was voor Letexier echter geen reden om de blessuretijd te verlengen. Sterker nog: de Fransman floot na precies 93 minuut en 58 seconden; de laatste actie van het duel had zelfs 9 seconden daarvoor plaatsgevonden.

Veel televisiekijkers uiten online hun ergernis over het optreden van Letexier in de blessuretijd. “Die scheids fluit een prima pot, maar in de blessuretijd is amper gevoetbald en dan direct na 94 minuten affluiten? Ik snap dat niet. Tijdrekken en aanstellen wordt dan beloond”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X.

