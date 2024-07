Weghorst geniet van populariteit onder Oranje-fans, maar: 'Mijn liedje werd vandaag gestolen...'

wordt steeds meer een soort mascotte en held onder de Oranje-fans, maar het viel hem op dat 'zijn liedje' tijdens Roemenië - Nederland (0-3) niet gezongen werd. In plaats daarvan stak het publiek een hart onder de riem.

In gesprek met Noa Vahle kijkt Weghorst eerst nog even terug op het laatste en verloren groepsduel. "Er is denk ik genoeg over de vorige wedstrijd (verlies tegen Oostenrijk, red.) gezegd, maar uiteindelijk zijn we forse kerels. Als iets goed is, is het goed en als iets slecht is dan is het slecht. Nu begint het pas echt in de knock-outs, zei ik na die pot. Nu kun je zien wat je je heeft opgeleverd, met de kant van het schema, de wedstrijden die gaan komen."

Artikel gaat verder onder video

Volgens de supersub van Ronald Koeman was er in de wedstrijd tegen Roemenië een goede reactie van het elftal te zien, waardoor de kwartfinales zonder echt veel problemen bereikt werd. "We hebben daar vandaag goed op gereageerd, we hebben onszelf goed laten zien. Dik verdiende overwinning. Drie potjes nog en twee weekjes, niet eens zelfs. Zo simpel is het."

Dat Weghorst onder de fans steeds meer een held wordt, doet hem veel goeds. "Ja dat is echt gaaf." Maar: "Ze hebben vandaag mijn liedje gestolen, voor Joey. Dat was effetjes..." zegt de spits al knipogend. "Nee dat was mooi en fijn voor hem. Maar het blijft leuk dat je op die manier wordt toegezongen."

