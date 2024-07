Wesley Sneijder deelt serieuze waarschuwing uit aan Nederlands elftal: ‘Dat gaat een dingetje worden’

Wesley Sneijder denkt dat het Nederlands elftal rekening moet houden met de fanatieke aanhang van Turkije, zo laat hij weten in een interview bij ESPN. De recordinternational, die vier jaar in Turkije voetbalde, weet maar al te goed hoe uitbundig de fans kunnen zijn en deelt Oranje een waarschuwing uit.

“Dat gaat wel een dingetje worden, want we weten allemaal dat we vanavond een verkapte uitwedstrijd spelen”, begint de voormalig middenvelder. “Die Turken zullen massaal aanwezig zijn, en daar moet je tegen gewapend zijn. Je moet van te voren weten dat dat zij gaan fluiten als je de bal in je bezit hebt”, vervolgt Sneijder.

De analist weet dat de communicatie een stuk lastiger zal worden dan in voorgaande wedstrijden op het EK. “Dat moet je meenemen, maar voor de rest moet je je eigen wedstrijd gaan spelen. Ik verwacht wel een fantastische sfeer vanavond”, besluit Sneijder.

De 134-voudig international denkt dat het Nederlands elftal goede papieren heeft om de EK-finale te halen. “Van te voren zei ik halve finale, maar toen hield ik geen rekening met de scenario’s die we nu hebben. Mocht je in de halve finale komen, krijg je Engeland of Zwitserland. Dat zijn geen verkeerde tegenstanders, dus het moet kunnen!”, sluit hij af.

