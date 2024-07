Wie bracht de NOS in beeld, meteen na de 1-0 van Xavi Simons tegen Engeland?

bezorgde het Nederlands elftal woensdagavond een droomstart in de halve finales van het EK. De aanvallende middenvelder schoot in de zevende minuut prachtig raak voor de 1-0. Na het doelpunt van Simons bracht de NOS meteen de achterban van de Oranje-international in beeld.

Simons troefde in de zevende minuut van de wedstrijd Declan Rice af op het middenveld, waarna de Oranje-international van ruim buiten de zestien de bovenhoek vond. Na de treffer van Simons schakelde de NOS meteen met de tribunes van het Signal Iduna Park, om zijn moeder en broer Faustino Simons in beeld te nemen.

Lang kon Oranje overigens niet genieten van zijn voorsprong. Kort na het openingsdoelpunt van Simons tekende Harry Kane namelijk vanuit een strafschop voor de 1-1, na een overtreding van Denzel Dumfries.