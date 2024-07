‘Weghorst in de basis levert weerstand op bij Aké en Van Dijk’

Nederland moet woensdagavond tegen Engeland met in de basis starten, zo vindt Aad de Mos. Volgens de analist is dat een signaal naar de rest van de selectie en kan Ronald Koeman niet blijven bouwen op de spits als invaller. Toch verwacht hij dat dit niet bij iedereen goed zal vallen.

“Ik zou met Weghorst beginnen”, geeft De Mos aan in gesprek met Sportnieuws. “Dat is ook een signaal naar de groep toe. Vanaf het begin erop klappen en de Engelsen geen enkel gevoel geven dat ze iets kunnen doen.” Waar de wedstrijd tegen Turkije nog volledig werd omgedraaid door Weghorst in de rust te brengen, verwacht de oud-voetballer dat dit niet goed kan blijven gaan. “Je kunt niet blijven bijspijkeren met Weghorst, dat houdt een keer op. Dat kun je niet twee keer doen.”

Volgens de voormalig trainer moet Koeman ervoor kiezen om Weghorst en Depay samen te laten spelen, zoals in de tweede helft tegen Turkije. “Het zat tegen de perfectie aan”, stelt hij. Toch verwacht hij ook dat dit tot tegenspraak zal leiden bij de verdediging van Oranje. “Het levert misschien weerstand op bij Nathan Aké en Virgil van Dijk, die pakten een gele kaart omdat ze meer ruimtes moesten verdedigen en meer in moesten grijpen. Daar wringt het schoentje. Maar Koeman moet nu doorpakken. Als hij wil winnen, moet hij aan zet zijn en niet de spelers laten meedenken.”

Ook het inbrengen van Micky van de Ven komt aan bod. Zijn snelheid kan namelijk een extra wapen zijn tegen de dreigende Bukayo Saka. Toch zou De Mos altijd met Aké beginnen. “Nee, dat zou ik nooit doen. Als hij het dan niet goed doet, ben je twee spelers kwijt. Ik zou altijd met Aké spelen. Die snelheid kan hij alleen gebruiken bij counters en Aké heeft ook snelheid”, besluit hij.

