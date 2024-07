Wout Weghorst kan ‘droomtransfer’ uit het hoofd zetten: ‘Dat kunnen wij niet betalen’

Het lijkt erop dat FC Twente de komst van kan vergeten. Arnold Bruggink erkent tegenover RTV Oost dat de boomlange spits op dit moment niet haalbaar is voor de Tukkers. De technisch directeur van Twente sluit een transfer nog niet helemaal uit.

De geruchten rondom Weghorst houden de gemoederen al een tijdje bezig. Twente meldde zich al vroeg bij de 31-jarige aanvaller, terwijl Ajax zich later mengde in de strijd. “Waar ik ook ben in Enschede wordt zijn naam genoemd. Ik heb daar niet zoveel moeite mee, nee. Maar de situatie is zo dat Burnley op dit moment te veel geld vraagt. Dat kunnen wij niet betalen”, is Bruggink eerlijk.

De ‘td’ zet nog géén definitieve streep door de komst van Weghorst. “Nee, het is nog niet helemaal van de baan. Het ligt ook een beetje aan ons. Wanneer ga je door? Als je heel lang wil wachten en Burnley zou daar genoegen mee nemen... Dat is de situatie. Er gaan nog veel spelers op de markt komen wiens situatie bij de club uitzichtloos wordt, of ze willen per se ergens anders naartoe”, licht hij toe.

Bruggink en Weghorst hebben wel nog altijd contact over een transfer. “Ik heb er met Wout hartstikke goed contact over. We zijn open naar elkaar. Maar het zou heel naïef zijn als we al onze pijlen op hem richten”, zegt hij. Voor nu is het de vraag hoe lang het geduld van Twente is. Bruggink benadrukt dat Weghorst een terugkeer naar zijn ‘droomclub’ nog altijd ziet zitten.

