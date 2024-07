Xavi Simons wordt compleet tegengesproken: 'Echt totale onzin, totale lariekoek!'

is onderwerp van gesprek na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK in Duitsland. De aanvallende middenvelder schoot zijn ploeg in de halve finale tegen Engeland nog op schitterende wijze op voorsprong, maar kon daarmee niet voorkomen dat er aan het kortste eind werd getrokken. Simons zat er na afloop niet op te wachten om de Nederlandse pers te woord te staan omdat hij naar eigen zeggen ‘kapot’ is gemaakt. Sjoerd Mossou vindt dat ‘totale onzin’.

Simons was een van de spelers van wie dit EK het meeste werd verwacht bij het Nederlands elftal. Hij heeft een geweldig seizoen achter de rug bij RB Leipzig en maakte in de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland eindelijk zijn eerste interlandtreffer, maar op het EK duurde het even voordat hij zijn draai vond. Na teleurstellend optredens tegen Polen en Frankrijk kreeg Simons opnieuw veel kritiek over zich heen. De aanvallende middenvelder herstelde zich echter knap, maar was na afloop van de halve finale tegen Engeland dus niet bereid de pers te woord te staan. “Dat had hij normaal gesproken moeten doen. Al moet hij niks, hij mag het in principe zelf weten. Het is geen misdaad en je moet er ook geen enorme kwestie van maken”, zegt Mossou in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

“Maar aan de andere kant: al die andere spelers doen dat wel bij een nederlaag”, vervolgt de verslaggever. Volgens Mossou gaat dat al jaren zo. “Bij het Nederlands elftal, en dat is niet alleen met deze generatie zo, is het altijd voortreffelijk. Spelers staan altijd de pers te woord, ook na enorm slechte wedstrijden en de grootste drama’s, bijvoorbeeld toen ze die toernooien misten in 2016 en 2018. Toen stonden types als Sneijder, Robben en Van Persie, die toen een beetje aan het afvloeien waren, altijd voor de camera.” Volgens Mossou voelen zulke jongens het ook als hun ‘verantwoordelijkheid’. “Bij hun club hebben ze dat wat minder, sommige spelers, maar bij het Nederlands elftal is dat gewoon standaard. Je speelt voor je land, dus vertel je ook je verhaal aan het land, om het even populistisch te zeggen.”

Simons stond er dus heel anders in. De oud-speler van PSV kwam al een keer in opspraak omdat hij de Nederlandse media niet te woord wilde staan na aanhoudende kritiek vanwege zijn teleurstellende optredens in Oranje. Simons is naar eigen zeggen ‘kapotgemaakt’. “Dat is een beetje wat mij eraan verbaast. Ongetwijfeld is er weleens wat over Simons geroepen of geschreven dat onaardig was en dat zal hem bereikt hebben, Dat is allemaal prima, zo gaat dat tegenwoordig. Maar het is totale onzin, echt totale onzin, dat Simons aan de lopende band wordt afgemaakt en bekritiseerd. Sterker nog: mensen zien volgens mij voortdurend wat voor geweldig talent het is en dat wordt ook voortdurend benoemd”, zo zegt Mossou.

“In het jaar bij PSV stond iedereen iedere week op de banken om uit te leggen hoe geweldig die jongen wel niet was op zijn leeftijd”, zo herinnert de verslaggever zich nog. “Dan is het dus ook een beetje gek dat bij hem blijkbaar het beeld is ontstaan dat heel Nederland tegen hem is. Dat is natuurlijk totale lariekoek. Dat die jongen dat denkt is ook nog wel tot daaraan toe, die is hartstikke jong en krijgt het allemaal half mee wie wat zegt. Dat snap ik allemaal wel.” Volgens Mossou is er een belangrijke rol weggelegd voor de mensen om de voetballer heen. “Dan hoop je eigenlijk wel dat er een omgeving is die hem even uitlegt: luister, de media zitten zo in elkaar. Er heeft een keer iemand wat op tv geroepen, maar over het algemeen word jij op een hele normale manier beschouwd. Want dat is natuurlijk zo. Blijkbaar is er niemand in zijn omgeving of bij Oranje die hem dat even heeft uitgelegd.”

