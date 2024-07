Zirkzee reageert voor het eerst op Manchester United-transfer: ‘Toen was de keuze eigenlijk al gemaakt’

heeft voor het eerst gereageerd op zijn droomtransfer van Bologna naar Manchester United. De spits geeft in gesprek met de mannen van Broederliefde in Matchday dat de eerste gesprekken tussen hem en de club van trainer Erik ten Hag tijdens het EK plaatsvonden.

“Een paar dagen nadat ik bij de EK-selectie kwam, had ik met United een gesprek in Wolfsburg”, aldus Zirkzee. “Daar was mijn vader ook bij, want hij is overal bij. Na dat gesprek had ik gelijk een goed gevoel, toen was de keuze eigenlijk al gemaakt.”

Terwijl Zirkzee het gesprek aanging met The Red Devils was de spits ook bezig met het Europees kampioenschap. Die zaken konden volgens de 23-jarige Schiedammer prima naast elkaar bestaan. “Het EK stond sowieso op nummer één, dat vond United ook belangrijk. Die focus moest daar liggen. Dus dat was te doen.”

Zirkzee geniet nu nog van een welverdiende vakantie, maar zal zich daarna snel aansluiten bij het Manchester United van Ten Hag. Welk rugnummer hij bij de Engelse topclub krijgt? “Dat hangt een beetje af van Rasmus Højlund. Hij zit er al en is ook een spits. Nummer negen is vrij, maar ja.. hij heeft elf, dus ik kan me voorstellen dat hij nummer negen wil. In dat geval neem ik elf. Bij Bologna had ik ook elf, dus dat maakt me niet zoveel uit.”

