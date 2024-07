Zorgen bij Priske na ruime oefennederlaag: ‘Rare dingen die ik de eerste weken niet heb gezien’

Brian Priske wist niet wat hij zag in de oefenwedstrijd van Feyenoord tegen Benfica (5-0 verlies). De keuzeheer geeft aan dat hij zijn ploeg totaal niet herkende met wat ze in de weken ervoor hebben laten zien.

“Op individueel gebied was het niet goed genoeg”, klinkt het oordeel van Priske bij Feyenoord ONE over met name de eerste achttien minuten. Daarin kregen de Rotterdammers liefst vier tegentreffers. “Er waren slechte acties, zeker in de verdediging.”

Naast de individuele fouten stipt de Deense coach ook een ander probleem aan. “Tactisch was het niet perfect”, stelt hij. “Er waren rare dingen die ik in de eerste weken niet heb gezien.” Zo geeft hij het druk zetten, het verdedigen en het in de ploeg houden van de bal als voorbeelden. “In de eerste drie weken ging alles op de juiste weg, maar vandaag viel bijna alles tegen.”

Hoewel de wedstrijd tegen Benfica slechts een oefenwedstrijd besloeg, doet de nederlaag Priske wel pijn. “Op dit niveau mag je deze fouten niet maken, zeker niet tegen een ploeg uit de Champions League.” Feyenoord heeft woensdag nog een oefenduel met AS Monaco op het programma staan, waarna zondag het echte werk begint in Eindhoven met de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal.

