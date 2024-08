Ajax-fans smeken om razendsnelle wissel: één speler zakt compleet door het ijs

Youri Baas ontvangt nodige kritiek tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Panathinaikos. Een fout van de verdediger leidde bijna tot een doelpunt van de bezoekers uit Griekenland.

In de achtste minuut had Baas de bal op zo’n 25 meter van het eigen doel. Hij liep met zijn rug richting het speelveld en wilde Remko Pasveer aanspelen, zo leek het. Baas werd echter in zijn rug verrast door Daniel Mancini, die balverlies forceerde bij Baas. Daarna ontstond een grote kans voor Fotis Ioannidis. Met een tackle voorkwam Jorrel Hato op het laatste moment dat Ioannidis de 0-1 kon maken.

Baas krijgt de nodige kritiek na het moment, al wijzen veel fans er ook op dat hij niet goed werd gecoacht door zijn ploeggenoten. Dat de verdediger niet goed in de wedstrijd zat, werd later in de eerste helft echter ook duidelijk. Hij gaf de bal meermaals slordig weg aan Panathinaikos. Veel fans vinden dat Ahmetcan Kaplan de plek van Baas moet innemen.

