Ajax krijgt alsnog tegendoelpunt in laatste minuut: één speler krijgt volle laag

In de laatste minuut van het duel Ajax - Panathinaikos hebben de Amsterdammers alsnog een tegendoelpunt gekregen, waarna een verlenging volgt. Invaller Tetê kreeg de bal na een carambool voor zijn voeten en schoot diagonaal binnen. Op X krijgt één speler daarvoor de schuld.

Vlak voor tijd caramboleert de bal via enkele spelers richting het doel van Remko Pasveer. Jordan Henderson krijgt de kans de bal weg te werken, maar schiet wat laconiek tegen Tonny Vilhena op. Via de oud-Feyenoorder schiet de bal door naar Tetê, die afrondt. De beide ploegen gaan dus nog verlengen, aangezien Ajax in Griekenland vorige week met 0-1 won.

Op X is er vooral kritiek op Henderson, die de bal niet goed wegwerkt. Sommige Ajacieden hadden Henderson graag eerder gewisseld zien worden, terwijl andere fans er ook wel om kunnen lachen dat de Engelsman op deze manier een soort onbedoelde assist geeft aan Panathinaikos. Vervolgens krijgt Henderson nog de kans het schot te blokken, maar blijft wat passief. Over het algemene spel van de middenvelder is men ook niet tevreden.

Oh nee… 1-0 voor Panathinaikos! 😰

De bal valt in de scrimmage voor Tetê en die verslaat Pasveer… gaan we verlengen?! 🫣



⏰ Nu live

🍿 Ziggo Sport#ZiggoSport #UEL #AJAPAN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 15, 2024

Henderson wisselen zei ik toch? Wat een domme bal. — Henk Spaan (@HenkSpaan9) August 15, 2024

Kan iemand mij vertellen wat de toegevoegde waarde is van #Henderson? #Ajax #ajapan — M14A86 (@M14A86) August 15, 2024

Henderson deze wedstrijd al 3 100% kansen weggegeven btw — W (@WesseIinho) August 15, 2024

Henderson wordt na z’n carrière diplomaat #ajapan — Boze Kameraden (@BozeKameraden) August 15, 2024

Je hebt ajax spelers en jordan henderson. Manoman wat een kansloze voetballer is dat #ajapan — Laurens Ubert (@ILDIB) August 15, 2024

