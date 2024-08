Analisten van Sky Sports zeggen allemaal hetzelfde over Arne Slot

De analisten van Sky Sports zijn enthousiast over de start van Arne Slot bij Liverpool. Het officiële debuut op Anfield leverde zondag een 2-0 overwinning op Brentford op voor Slot, nadat Liverpool vorige week al met 0-2 te sterk was voor Ipswich Town. Alle analisten spreken van een sterke start van Liverpool.

Clubicoon Jamie Carragher merkt op dat de goede start voor rust in de tent heeft gezorgd. “Er zouden veel vragen gesteld gaan worden als Liverpool geen goede start gehad zou hebben. Je wilt niet dat het te lang gaat over die twijfels”, legt de oud-verdediger uit. “De spelers moeten leren van de nieuwe trainer en zijn speelwijze.” Volgende week zondag wacht volgens Carragher de eerste grote test: de uitwedstrijd tegen het Manchester United van Erik ten Hag.

“De goede start helpt natuurlijk, maar de eerste grote wedstrijd is volgende week. Ze weten nog hoeveel impact die wedstrijd vorig jaar had op hun titelkansen”, doelt Carragher op het 2-2 gelijkspel op Old Trafford in speelronde 32 van vorig seizoen. “In de kleedkamer is er ongetwijfeld veel motivatie om dat recht te zetten.”

Voormalig Liverpool-middenvelder Jamie Redknapp vermoedt dat Slot ‘dolblij’ zal zijn met deze start. “Het was cruciaal om zes punten te pakken in de eerste twee wedstrijden en dat is hem gelukt. Maar het is belangrijk om geduldig te blijven. Zelfs toen Jürgen Klopp hier werkte, ging niet alles perfect. Het had tijd nodig voordat de fans zijn speelstijl konden begrijpen en waarderen. Dat zal ook zo bij Slot zijn.”

Verslaggever Peter Stevensen van Sky Sports spreekt van een ‘bevredigende start van het Slot-tijdperk’. “Hij ontving een warm applaus van the Kop (het fanatieke supportersvak van Liverpool, red.). Het waren twee uitstekende doelpunten en bij vlagen speelde Liverpool adembenemend voetbal. Maar de verdediging zal nog wel dichtgetimmerd moeten worden in de komende weken, te beginnen met de wedstrijd op Old Trafford van volgende week. De double Dutch derby belooft mooi te worden.”

