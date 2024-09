Brighton blijft ongeslagen na bezoek aan Arsenal, zorgen om Jurriën Timber

Brighton & Hove Albion is ook na drie speelronden nog altijd ongeslagen in de Premier League. In Londen sleepte de Nederlands getinte ploeg van trainer Fabian Hürzeler een punt uit het vuur tegen Arsenal: 1-1. viel in de slotfase geblesseerd uit bij The Gunners.

Zowel Arsenal als Brighton pakte de volle buit uit de eerste twee speelronden, waardoor het onderlinge duel van zondag zou bepalen wie de koppositie (in ieder geval tijdelijk) zou gaan pakken. Arsenal-trainer Mikel Arteta gunde Timber, die deze week voor het eerst sinds zijn zware knieblessure weer werd opgeroepen voor het Nederlandse elftal, een basisplaats. Aan Brighton-zijde keerde doelman Bart Verbruggen, die de eerste twee speelronden vanwege een blessure liet schieten, terug in de basis. Ook Jan Paul van Hecke, Joël Veltman en oud-Feyenoorder Yankuba Minteh verschenen aan de aftrap, terwijl Mats Wieffer geblesseerd moest toekijken.

Artikel gaat verder onder video

De openingsfase was voor de thuisploeg. Verbruggen moest meermaals ingrijpen om te voorkomen dat The Gunners een vroege voorsprong zouden pakken. Vlak voor rust was hij echter kansloos toen Bukayo Saka verdedigers Lewis Dunk en Van Hecke aftroefde en Kai Havertz vrij voor het doel zette. Verbruggen verkleinde zijn doel tevergeefs, de Duitser schoot de stuiterende bal met een boog over de Nederlander heen: 1-0. Kort na de openingstreffer van de Londenaren kwam middenvelder Declan Rice te laat in bij Veltman, wat de Engels international op geel kwam te staan.

Dat zou kort na rust een hele belangrijke kaart blijken. Na een overtreding bij de zijlijn wilde Veltman een vrije trap snel nemen, maar Rice voorkwam dat door de bal voor de voeten van de oud-Ajacied weg te tikken. Scheidsrechter Chris Kavanagh toonde Rice daarop zijn tweede gele kaart, waardoor Arsenal in ondertal verder moest. Het was nota bene de allereerste rode kaart die Rice in acht seizoenen als prof opliep.

Amper tien minuten later was het gelijk: Dunk zette Minteh met een splijtende pass vrij voor het Arsenal-doel. De oud-Feyenoorder zag David Raya redding brengen op zijn inzet, maar de Spanjaard bleef het antwoord schuldig op de rebound van João Pedro: 1-1. Waar Brighton hoopte door te kunnen drukken, was de grootste kans in het vervolg van de wedstrijd voor de thuisploeg. Verbruggen bracht echter met zijn voeten redding toen Havertz opnieuw voor hem opdook.

Jurriën Timber geblesseerd naar de kant

Een kwartier voor tijd was het duel voor Timber ten einde. De oud-Ajacied had last van dezelfde rechterknie die hem bijna het volledige vorige seizoen kostte. Hoewel Timber aan leek te geven wel verder te willen, besloot Arteta geen risico te lopen en de verdediger naar de kant te halen. Oleksandr Zinchenko was zijn vervanger. In het vervolg zou niet meer gescoord worden, waardoor beide ploegen nu zeven punten uit hun eerste drie duels hebben vergaard.

