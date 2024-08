Akpom maakt er drie, maar Nederlandse pers ziet iemand anders uitblinken bij Ajax

Ajax dankte donderdagavond voor de gemakkelijke 1-4 overwinning op Jagiellonia Bialystok in de heenwedstrijd in de play-offs van de Europa League, maar was de grote uitblinker aan Amsterdamse zijde. Dat schrijft Willem Vissers van de Volkskrant althans. Berghuis speelde in Polen eindelijk weer een keer vanaf het middenveld en toonde onder meer met een fraaie assist zijn klasse.

De linkspoot stond in de tweede helft van het afgelopen seizoen lang aan de kant met eerst een knieblessure en vervolgens een slepende rugblessure. Ajax-trainer Francesco Farioli deed daarom in eerste instantie rustig aan met Berghuis, maar de international speelde donderdagavond voor het eerst sinds lange tijd een wedstrijd waarin hij aan de aftrap verscheen ook helemaal uit. Berghuis zat er lekker in, zag ook Vissers. “Chuba Akpom scoorde drie keer en dat was een mooie beloning voor zijn harde werk als spits. De uitblinker was overigens Steven Berghuis. Ja, als Berghuis de vrijheid krijgt om te doen wat hij verzint, als hij de ideeën kan uitvoeren die ontstaan in zijn van creativiteit overlopende brein, dan is alleen dat al een kwestie van genieten”, zo schrijft de verslaggever.

Berghuis fungeerde in de eerste wedstrijden van dit seizoen als buitenspeler, maar bij absentie van Kian Fitz-Jim speelde hij donderdagavond in Polen op het middenveld. “Maar hij liep overal vrij. Combineerde kort of gaf een lange pass met dat fijne linkerbeen. Hij wisselde van flank of hield de bal even bij zich. Anderen liepen van hot naar her, als uitvloeisel van zijn ideeënrijkdom”, zo is Vissers lovend over de Ajax-sterkhouder, die niet lang nodig had om zijn stempel te drukken. Na de vroege openingstreffer van Jagiellonia stelde Berghuis Akpom met een fraaie pass in staat voor de gelijkmaker te zorgen. “Zijn traptechniek liet hij uitbundig zien voor de 1-1 van Akpom. Dieptepass. Hard, precies goed, net als de aanname van Akpom, en diens schot in de korte hoek.”

Naast Vissers is ook clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad complimenteus over het optreden van Berghuis. Inan zag in Polen bevestigd worden wat hij eerder deze week al zei in de AD Voetbalpodcast: Ajax heeft Berghuis nodig om tot kansen te komen. “Ajax had er voor de rust wel vijf kunnen maken tegen de Poolse kampioen. En vooral Godts, die bij de tweede paal meerdere ballen op een presenteerblaadje kreeg aangereikt van Steven Berghuis. Tegen Jagiellonia werd in die fase weer duidelijk dat Ajax vooralsnog voor creativiteit grotendeels afhankelijk is van de sierlijke linkspoot. Farioli zag Berghuis het uitduel met Panathinaikos beslissen, Ajax thuis tegen de Grieken vrijwel niets meer afdwingen toen hij hem wisselde en tegen NAC pas serieus gevaar ontstaan toen de spelmaker van de bank kwam”, zo klinkt het.

Vanaf het middenveld kan Berghuis nóg dwingender en belangrijker zijn voor Ajax. “De goal van Akpom (1-1, red.) volgde ook na een briljantje en strakke steekbal van Berghuis, die door een blessure van Kian Fitz-Jim voor het eerst als middenvelder begon. Hoe meer hij aan de bal kwam hij beter de Amsterdammers gingen voetballen”, zo schrijft Inan, die wel weet hoe Ajax aan de bal wat minder ‘afhankelijk’ wordt van de oud-speler van onder meer AZ en Feyenoord. “Als Godts naast een geweldige dribbel een afgemeten eindpass ontwikkelt bijvoorbeeld. En als Farioli een manier vindt om Brobbey als sterk aanspeelpunt te gebruiken en de lopende middenvelders kort om hem heen in scoringspositie te krijgen.”

